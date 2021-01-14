Женева, Швейцария, , 10:56 — REGNUM Второй год пандемии коронавирусной инфекции, о вспышке которой в китайском городе Ухань стало известно в декабре 2019 года, может оказаться тяжелее первого. Об этом заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.

Мировая пандемия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он указал на данные за последние несколько недель, которые свидетельствуют о том, что заболеваемость COVID-19 в мире достигла своего пика. Так, только за прошедшие семь дней на планете было выявлено 5 млн новых случаев инфекции, скончались 85 тысяч человек. Общее число носителей SARS-CoV-2 превысило 92 млн человек.

Райан уточнил, что больше всего заболевших приходится на Северную и Южную Америку, свыше трети инфицированных выявлено в Европе.

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«Мы вступаем во второй год (пандемии — прим. ИА REGNUM), и он может оказаться даже более тяжёлым, учитывая динамику распространения», — сказал представитель ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в последнее время заболеваемость COVID-19 в ряде регионов пошла на спад. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, таких субъектов в РФ двадцать два. При этом в 61 регионе страны ситуация стабилизируется, и только в двух показатель заболеваемости растёт.