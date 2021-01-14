Ижевск, , 10:47 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 14 января провели 771 613 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3315 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2404 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом три человека. Накануне было зарегистрировано также три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 318 человек.