Улан-Удэ, , 10:47 — REGNUM Власти Улан-Удэ инициируют изменения, которые приравняют собак к объектам повышенной опасности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, об этом заявил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков на заседании оперштаба по обращению с бездомными животными.

«Собираемся дальше выходить с законодательной инициативой о том, что федеральный закон, который действует с 1 января 2020 года, приостановить, по крайней мере на нашей территории, до полного изъятия собак с улиц город Улан-Удэ», — отметил он.

Мэр добавил, что штрафы для владельцев цепных собак, отпускающих их на самовыгул, будут «однозначно» повышаться. Ранее глава республики Алексей Цыденов предложил рассмотреть этот вопрос на внеочередной сессии республиканского Заксобрания.

Питомник для животных, который требуют убрать жители микрорайона Забайкальский, где произошло сразу два резонансных нападения собак на людей, по словам Игоря Шутенкова, могут либо закрыть, либо вынести из жилой зоны.

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