Москва, , 10:47 — REGNUM В новогодние каникулы в 2021 году отдохнули за границей более 60 тыс. российских туристов. Это в пять раз меньше. чем за этот же период 2020 года, сообщили 14 января в Ассоциации туроператоров России.

Самым популярным зарубежным новогодним направлением 2021 года стала Турция, на втором месте — Занзибар (Танзания), на третьем — ОАЭ. Также в пятерку лидеров вошли Мальдивы и Куба.

Кроме пяти основных зарубежных туристических новогодних направлений граждане РФ покупали туры в Египет, Абхазию, Сербию и Белоруссию. Среди экзотических стран лидировали страны Латинской Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, около 10 миллионов человек путешествовали в новогодние каникулы по России.

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