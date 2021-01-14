Найроби, , 10:51 — REGNUM На юго-востоке Кении специалисты из института медицинских исследований страны выявили 16 новых штаммов коронавируса, имеющих уникальный характер и ранее не встречавшихся в других частях мира. Об этом 14 января сообщает местная газета East African.

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«Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного», — заявил один из участников исследований Чарльз Аготи.

Также он уточнил, что данные штаммы SARS-CoV-2 были зафиксированы в округе Таита еще в декабре минувшего года и они имеют отличия от опасных разновидностей коронавирусов, которые недавно были выявлены в ЮАР и Великобритании.

«Мутирующие вирусы вызвали большое число заболеваний в Таите», — отметил ученый, добавив, что четыре новых разновидности SARS-CoV-2 являются более агрессивными и не исключив возможности взрывного распространения новой инфекции из-за этого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Кении выявлено за время пандемии 98 432 носителя коронавируса при 1716 летальных исходах от COVID-19.