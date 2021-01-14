Ижевск, , 10:39 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 14 января выявили 190 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 192 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 22 684 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 189 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 18 838 человек. 318 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умерли трое человек. Накануне также было зарегистрировано три летальных случая.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3528 человек. Из их числа 2796 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 575 — в состоянии средней степени тяжести, 157 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента 910 жителей Удмуртии получили первый компонент вакцины «Спутник V». Из этого числа 76 человек сделали прививку обоими компонентами препарата.

В республику уже поступило 5442 дозы вакцины от коронавируса. Ожидается, что в ближайшее время будет поставлено ещё 25 тыс. доз препарата.

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