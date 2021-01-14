Москва, , 10:38 — REGNUM Подавляющее большинство регионов России вернули школьников за парты с первой учебной недели в 2021 году. Об этом ТАСС заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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»С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты, сегодня решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняла Москва», — сказал Кравцов.

По его словам, данная новость — «отрадный факт», свидетельствующий об эффективности совместной работы министерства с регионами по защите здоровья школьников.

Кравцов подчеркнул, что ряд точечных мер всё ещё сохраняется на местах, а решения в виде перепланировке графика каникул, учебного плана и дезинфекции помещений дают результат.

Министр отметил, что приоритетом для ведомства является безостановочная работа системы образования и очный формат обучения: «В настоящее время всего девять школ в стране остаются на карантине в связи с COVID-19. Мы продолжаем контроль за ситуацией».