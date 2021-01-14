Краснодар, , 10:36 — REGNUM Более 200 тыс. доз вакцины от COVID-19 получит Краснодарский край до февраля, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. По данным на 13 января Кубань получила уже 19 тыс. дозы вакцины, привиты 9,8 тыс. человек, в том числе 2,4 тыс. получили полный курс вакцинации — две прививки.

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»Прививку от коронавируса делают бесплатно и добровольно. Мы уже определили 97 больниц и поликлиник по всему краю, где проводят вакцинацию. В крае обеспечили все условия для приема, хранения и транспортировки вакцины. Как только крупная партия вакцины поступит к нам, начнем прививать всех желающих», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Вакцинация на территории края началась ещё в сентябре 2020 года, первыми прививки получили сотрудники ковид-госпиталей. Также вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей.