Москва, , 10:36 — REGNUM В новогодние праздники загрузка загородных отелей в России в среднем достигала 70−90%. Об этом 14 января сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в период каникул городские гостиницы были заполнены на треть, что вызвано ограничительными мерами из-за распространения коронавируса. Годом ранее этот показатель достигал 80%. В Москве отели были заполнены на 30% (95% в начале 2020 года), в Санкт-Петербурге — на 20% (годом ранее 78%).

Значительно лучше обстояли дела у загородных отелей — 70−90%.

Всего, по словам вице-премьера, во время праздничных дней путешествовали по России около 10 млн человек.