Оренбург, , 10:33 — REGNUM В Оренбурге за изготовление взрывчатого вещества весом более одного килограмма задержан 19-летний горожанин. В настоящее время молодой человек находится в изоляторе временного содержания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, в своей квартире оренбуржец в конце 2020 года собственноручно изготовил смесь взрывчатого вещества общей массой 1174,05 грамма. Молодой человек утверждает, что хотел изготовить пиротехническое изделие.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»). Задержанному горожанину грозит до шести лет лишения свободы. Как сообщает полиция, оренбуржец уже имеет судимость.