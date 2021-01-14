Курск, , 10:30 — REGNUM В Курске коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада, который продолжается с 13 января. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Всего в уборке дорог областного центра было задействовано 75 единиц самосвалов, погрузчиков, тракторов и комбинированных дорожных машин. Дороги обрабатывают пескосоляной и противогололедной смесью.

Во дворах снег убирали 757 дворников управляющих компаний и 93 единицы техники. Ликвидация последствий снегопада продолжается.