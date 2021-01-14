Ташкент, , 10:29 — REGNUM Информация о смертности от COVID-19 в Узбекистане будет предоставляться только по официальному запросу. Об этом заявил министр здравоохранения республики Абдухаким Хаджибаев, сообщает агентство «Дарё».

Он сказал, что не может ответить на вопрос, которым занимается комитет по статистике. Однако представитель агентства напомнил министру о том, что госкомстат не публикует информацию из-за отсутствия данных от минздрава.

«Это ни для кого не секрет. Если кто-то попросит официально предоставить статистику, он получил ответ», — ответил Хаджибаев.

Отметим, официальная статистика смертности от COVID-19 не публикуется с августа 2020 года. Кроме того, государственный комитет по статистике не публикует данные о смертности с июля 2020 года.

В комитете сообщили, что пока не получили данные о смертности из министерства юстиции и минздрава. Позднее в минюсте заявили, что отправили данные. Вместе с тем в минздраве не ответили на запрос СМИ по этому вопросу.

По данным министерства здравоохранения Узбекистана, с марта 2020 года по 12 января 2021 года от коронавируса в Узбекистане скончались 618 человек. Агентство «Дарё» сообщает, что ведомство не подтвердило многие смерти пациентов с COVID-19.