Самара, , 10:27 — REGNUM Парковку на нескольких участках Московского шоссе намерены запретить в Самаре. Об этом 14 января сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Сообщается, что с 21 января текущего года на проезде улицы Маломосковская, на участке от улицы Лукачева до проспекта Масленникова, дорожные рабочие установят дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» с временем действия с 22:00 до 6:00 часов.

Отмечается, что знаки устанавливаются для круглогодичного проведения работ по содержанию Московского шоссе в нормальном состоянии и для обеспечения безопасности дорожного движения.

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