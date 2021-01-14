Симферополь, , 10:16 — REGNUM Сразу 365 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 14 января. Это новый «рекорд» по суточным заражениям в регионе.

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Сутками ранее, 13 января, сообщалось о 213 новых случаях заражения, а 12 января — лишь о 184 случаях. Таким образом, в регионе, после нескольких дней сокращения числа новых суточных заражений зафиксирован взрывной прирост. Из 365 новых пациентов 28 переносят бессимптомно. Большинство новых носителей, 256 человек, были выявлены при обращении к врачу, ещё 109 — как контактные с ранее заразившимися.

Всего за период пандемии на территории Крыма подтверждено 28 545 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 23 020 человек. Скончались 622 человек. На 14 января 3 354 пациента с COVID-19 проходят лечение в стационарах, 2993 человека лечатся дома, в обсерваторах находятся пять человек.