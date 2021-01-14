Биробиджан, , 10:13 — REGNUM В Еврейской автономной области с начала первой рабочей недели 2021 года от COVID-19 скончались ещё два пациента. Таким образом на 14 января в регионе зарегистрировано 80 летальных исходов пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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С 11 января в ЕАО выявили ещё 22 случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 3944 человек. Смогли справиться с болезнью 3404 жителя области. Продолжают лечение от COVID-19 в госпиталях 42 пациента. Ещё 418 носителей коронавируса лечатся на дому.

В Еврейской АО для лечения COVID-19 в стационарах создано 318 коек, из них заняты 57 или 18%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за весь период пандемии провели уже более 272 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки было взято 1727 тестов.