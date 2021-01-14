Горно-Алтайск, , 10:12 — REGNUM Купели для празднования Крещения в Республике Алтай будут организованы с учётом эпидемиологической ситуации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На заседании оперативного штаба, глава региона Олег Хорохордин заявил о необходимости соблюдать не только традиционные требования безопасности. В частности, власти намерены исключить массовость на крещенских купаниях, а также строгое исполнение санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, ранее власти республики заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом. В частности, анонсировано открытие кинозалов к концу недели при условии заполнения их не более чем на 50%.

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