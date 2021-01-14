Москва, , 10:17 — REGNUM Появление канала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в мессенджере Telegram на русском языке вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё отношение 14 января в социальной сети Facebook.

«А как же Твиттер? «Нормальные» президенты предпочитают Твиттер», — считает Наталья Б.

Некоторые пользователи оказались удивлены реакции некоторых комментаторов на то, что израильский премьер-министр завёл канал на русском языке. Они напомнили, что в Израиле проживает большое количество русскоговорящих граждан.

«В Израиле много русскоязычных, почему все в шоке, непонятно», — пишет Дарья М.

Многие комментаторы отметили, что появление Тelegram-каналов различных политиков говорит о том, что всё больше и больше доверия появляется в сторону данного сервиса.

«Какой молодец! Тоже в ногу со временем хочет идти! Не то, что некоторые, которые то и дело умеют запрещать», — написала Юлия Н.

Нашлись даже те, кто предположил, что основатель Telegram Павел Дуров сам является причиной блокировки в различных социальных сетях аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа. Это, в свою очередь, и стало поводом для перехода множества политиков в Telegram, уверены граждане.

«Нет, ну точно Дуров всю кашу заварил», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Напомним, 13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху завёл канал на русском языке в мессенджере Telegram.