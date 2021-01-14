Хартум, , 10:15 — REGNUM Правительство Судана получит вакцину от COVID-19 из Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) в ближайшие дни, сообщил заместитель председателя Суверенного совета Судана на странице в соцсети Facebook.

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Генерал-лейтенант Мохаммед Хамдан Хемети Даголо не уточнил, какой тип вакцин будет предоставлен и в каком объеме. До сих пор для использования в ОАЭ были одобрены китайская вакцина Sinopharm и вакцины Pfizer/ BioNTech.

Хемети, один из самых влиятельных военных командиров Судана, имеет тесные связи с ОАЭ. По данным сайта Darfur24, премьер-министр Судана Абдалла Хамдок около месяца назад заявил, что Судан получит 8,4 миллионов доз вакцины от COVID-19, но он не уточнил, какая именно вакцина поступит в Судан и откуда они будут получены. Затем в министерстве здравоохранения Судана заявили, что ожидают их прибытия до апреля.

Судан, население которого составляет 39,5 миллионов человек, недавно установил новый антирекорд по числу заражений коронавирусом в штате Хартум — 110 новых случаев заражения за сутки и девять смертей. Согласно новым данным, общее число случаев заражения в Судане превысило 23 300, из них 1468 случаев с летальным исходом.