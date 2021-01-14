Якутск, , 10:13 — REGNUM Учащиеся всех школ Якутска и его пригородов переведены из-за морозов — 50 °C на дистанционную форму обучения. Об этом 14 января сообщает пресс-служба городской мэрии.

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"В 6 часов утра температура наружного воздуха в районе аэропорта составила минус 50 градусов. Сегодня объявлен актированный день (день отмены занятий из-за погодных условий. — RT) для учащихся 9−11 классов всех школ города Якутска и пригородов, обучение проводится в дистанционной форме», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что учащиеся с 1 по 8 классы в период с 13 января по 18 января уже были переведены на дистанционную форму обучения и очно обучаются учащиеся 9−11 классов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в селе Маслово Уйского района Челябинской области из-за аварии 78 жилых домов остались без газа.