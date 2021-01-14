Серов, Свердловская область, , 10:07 — REGNUM В Свердловской области 30-летняя жительница Серова осуждена за мошенничество. Она выдавала себя за сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как пишет Накануне.Ru, в 2019 году одна из гражданок захотела помочь своей знакомой получить российский паспорт. Она обратилась к обвиняемой, так как та выдала себя за сотрудницу отдела по вопросам миграции, а затем перевела на счёт её родственницы 67 тыс. рублей.

Злоумышленница целиком признала вину, в полном объеме. Суд отправил её в колонию-поселение на 4 года и 4 месяца. Основанием для такого приговора стали предыдущие судимости этой гражданки за совершение подобных преступлений.