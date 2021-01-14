Ташкент, , 10:07 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил приватизировать 23 предприятия автомобильной отрасли для развития конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Развитие автомобильной промышленности обсудили 13 января на совещании под руководством узбекистанского лидера. Участники совещания также обсудили реформирование сельскохозяйственного машиностроения.

Президент поручил оптимизировать простаивающие предприятия, снизить себестоимость техники на 30%, а также увеличить локализацию производства до 30% в 2021 году и до 45% — в 2022 году.

Отмечается, что до 1 июля 2021 года начнется трансформация 40 предприятий автомобильной отрасли. Кроме того, 14 организаций «Узавтопрома», не связанных с основной деятельностью, будут выставлены на торги.

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