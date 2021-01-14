Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге тестирование на коронавирус прошли 38 105 человек, сообщили 14 января в городском оперштабе. Это почти на тысячу человек больше, чем протестировали сутками ранее. Таким образом, город фактически вернулся к предновогодним объемам тестирования.

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На утро четверга под медицинским наблюдением в Петербурге находятся 1648 человек, на двести человек больше, чем сутками ранее. Из них 1256 — на самоизоляции, 392 — контактные лица.

За 13 января обработано 5736 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

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