Донецк, , 10:05 — REGNUM В ДНР идёт подготовка к началу вакцинации населения республики российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщило 14 января «Донецкое агентство новостей».

«В январе ждём вакцину. Подготовительные мероприятия сейчас проходят — готовятся места, где будет храниться вакцина, проводиться вакцинация», — рассказал он.

Пушилин сообщил, что в первую очередь прививки сделают силовикам, работникам здравоохранения, образования и социальной сферы, которые постоянно контактируют с людьми.

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Вакцинация будет добровольной и бесплатной, отметил глава ДНР.

Напомним, ранее стало известно, что эффективность китайской вакцины от COVID-19, которую договорилась закупить Украина, составляет 50%, что является худшим показателем среди существующих вакцин.

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