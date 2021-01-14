Владикавказ, , 09:59 — REGNUM В Северной Осетии привиты от коронавируса всего 167 человек. В минздраве призвали граждан активнее участвовать в вакцинации.

«Уровень антител соответствующий. Вакцина работает. Поэтому хотелось бы обратиться к населению активнее принять участие в процедуре… Вакцины хватает. Она будет поступать в республику этапами», — приводит слова замминистра здравоохранения республики Тамары Томаевой ГТРК «Алания».

По ее словам, прививки можно сделать в трёх поликлиниках Владикавказа — первой, четвертой и седьмой. Но получить их могут не только жители столицы республики, но и любой желающий, при этом для жителей районов даже организуют подвозку.

«Если жители районов захотят, мы организуем транспорт, их будут централизованно доставлять в городские поликлиники. Для этого нужно позвонить в приемную министра по номеру 8−867 — 240−38−92 и продиктовать свои фамилию, имя, отчество и адрес. Далее с людьми будут связываться», — цитирует замминистра телекомпания.

Напомним, ранее в минздрае РСО-Алании сообщалось, что иммунизация проходит с декабря прошлого года, всего в республику поставлено 500 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».