Сан-Сальвадор, , 09:58 — REGNUM В условиях достижения числа заражённых коронавирусом до отметки в 50 тысяч власти Сальвадора разрабатывают пилотный план вакцинации населения от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Сальвадора Франсиско Алаби.

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«Население должно быть уверено в том, что эта вакцина прошла соответствующий контроль, включая контроль Оксфордского университета, а также её масштабы и преимущества, которые она принесёт для болезни», — сзазал Алаби.

Он отметил, что власти уже работают над координацией и логистикой, чтобы начать быстрое и эффективное применение инъекции, как только она достигнет Сальвадора.