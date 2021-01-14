Варшава, , 09:58 — REGNUM 13 января министр образования Польши Пшемыслав Чарнек в интервью Onet. pl заявил, что при оптимистическом развитии ситуации в феврале в стране может быть возвращена очная форма образования в школах и университетах.

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»Если третья волна пандемии коронавируса не дойдёт до нас, и количество суточных случаев выявленной инфекции не будет увеличиваться, то при оптимистическом развитии событий ученики старших классов и студенты вернутся в свои учебные заведения», — заявил Чарнек.

Министр также подчеркнул, что «дистанционное обучение никогда не заменит очное», а «дети и подростки много теряют при дистанционном обучении», поэтому в интересах его ведомства как можно скорее возвратить учащихся в учебные заведения.

Ученики младших классов в Польше вернутся за парты уже с понедельника 18 января. Ученики средних и старших классов, а также студенты пока продолжат дистанционное обучение. 12 января Пшемыслав Чарнек призвал родителей учеников 1−3 классов привозить детей в школы не на общественном, а на личном транспорте, что должно снизить риск заражения SARS-CoV-2.

В настоящее время в Польше наблюдается снижение уровня распространения коронавируса. В ноябре-декабре в среднем регистрировалось около 20 тысяч новых случаев заражения в сутки. В настоящее время цифра снизилась до 5−10 тысяч за 24 часа.