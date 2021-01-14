Воронеж, , 09:58 — REGNUM Губернаторский Рождественский благотворительный вечер состоялся в Воронежской области 13 января. В этом году из-за пандемии коронавируса вечер прошел в непривычном формате — так, при рассадке в зале были учтены требования к соблюдению социальной дистанции, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Темой Рождественского благотворительного вечера в 2021 году стало время — на благотворительный аукцион были представлены настольные и каминные часы XIX и XX веков, произведенные мастерами Франции, Германии, а также Китая. Всего было представлено 15 лотов, часы были приобретены представителями воронежского бизнеса. В итоге к концу Рождественского благотворительного вечера-2021 было собрано 32 млн рублей — деньги будут направлены на поддержку талантливых детей.

Рождественские благотворительные вечера проводятся в Воронежской области с 2010 года. За 11 лет проведения благотворительных вечеров было собрано более 780 миллионов рублей. Средства направляются на поддержку одаренных детей Воронежской области.