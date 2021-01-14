Манила, , 10:00 — REGNUM Минздрав Филиппин официально подтвердил факт выявления на территории страны нового штамма коронавируса, который первоначально был обнаружен в Великобритании и является более заразным. Об этом филиппинское ведомство 14 января сообщает на своем сайте.

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"После усиления биомониторинга и контроля на границах Филиппин минздрав официально подтверждает обнаружение B1.1.7 SARS-CoV-2 («британского» варианта коронавируса — ред.) в стране», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новый штамм коронавируса был выявлен у жителя страны, который прибыл из ОАЭ 7 января и был помещен после этого на карантин. После того, как его тест на SARS-CoV-2 показал положительный результат, эти результаты направили для дальнейшего исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на Филиппинах выявлено в общей сложности 492 700 заразившихся коронавирусом при 9699 скончавшихся от COVID-19.