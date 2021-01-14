Челябинск, , 09:55 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против шестерых местных жителей. Им вменяют хищение нефти на сумму более 3 млн. рублей, сообщает региональное управление СКР.

Всего дело расследовано по двум статьям УК РФ, предусматривающим наказание за кражу и за самовольное подключение к нефтепроводам. Следователи полагают, что преступная деятельность велась в 2019—2020 годах. Обвиняемые сделали незаконные врезки в магистральном нефтепроводе «Уфа — Петропавловск» и похитили более 77 тонн нефти.

Имущество граждан арестовано. Сейчас уголовное дело направлено прокурору вместе с обвинительным заключением.

Отметим, подобный случай в регионе не первый. Как сообщало ИА REGNUM, ранее были осуждены граждане, которые похитили нефти на 128 млн рублей.

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