Москва, 14 января 2021, 09:23 — REGNUM На Московской кольцевой дороге (МКАД) блокировано движение автотранспорта застрявшими грузовыми автомобилями, сообщили 14 января в департаменте транспорта столицы.
Затор возник на внешней стороны 30-го километра МКАД возле пересечения с Востряковским проездом. Четыре полосы кольцевой дороги перекрыли грузовые транспортные средства. Они застряли из-за сильного снегопада, прошедшего ночью.
Как сообщало ИА REGNUM, пробки на дорогах Москвы достигаю восьми баллов.