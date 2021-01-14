Оренбург, , 09:52 — REGNUM В Оренбурге прокуратура организовала проверку исправительной колонии №8. Поводом стали жалобы осужденных, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Старший помощник Оренбургского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области провел личный прием осужденных. Отбывающие наказание в пенитенциарном учреждении заявили, что недовольны заработной платой за свой труд, которую считают заниженной.

«По всем поступившим обращениям организованы проверки. По результатам их проведения в случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан», — сказала официальный представитель надзорного ведомства.