Ташкент, , 09:51 — REGNUM Поправки в Кодекс об административной ответственности, снижающие штрафы за парковку в неположенном месте, рассмотрели депутаты Олий Мажлиса (парламента) республики, сообщает агентство «Подробно.uz».

Депутат Нодира Джанибекова отметила, что водители вынуждены нарушать правила парковки из-за неразвитой инфраструктуры. По её словам, размер штрафа планируется уменьшить с трех базовых расчетных величин до двух (c $64 до $42,7).

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года комитет по автомобильным дорогам Узбекистана предложил создать правила платной парковки в Ташкенте. Стоимость парковки планируется сделать единой по всей столице республики.

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