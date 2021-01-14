Кызыл, , 09:49 — REGNUM В Туве в 2020 году в российское гражданство было принято 52 иностранца и лиц без гражданства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, 37 из них принесли присягу гражданина РФ и поклялись соблюдать Конституцию и законодательство страны.

«Также российское гражданство получили 14 иностранных граждан, которые в связи с недостижением восемнадцатилетнего возраста были освобождены от принесения присяги», — отметили в ведомстве.

Правоохранители поздравили новых российских граждан, призвав их стать достойными и законопослушными представителями России.

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