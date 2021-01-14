Казань, , 10:31 — REGNUM В 2020 году в столице Татарии от несанкционированной рекламы очистили более 8,8 тыс. дорожных знаков, еще 5 872 пришлось поправить, полностью были заменены 1 953 знака. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Ремонтные работы провели на 223 светофорных объектах. Также в порядок привели 503 шкафа дорожного контроля.

За 12 дней нового года в Казани поправлено 96 дорожных знаков. Сотрудниками МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» выполнена помывка знаков по улицам Вишневского, Николая Ершова, проспекту Амирхана, на развязке к мосту Миллениум.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на дорогах Российской Федерации с 1 марта 2021 года появится новый дорожный знак. Заменить действующие в настоящее время таблички о фиксации нарушений ПДД (прямоугольный знак с камерой) должен знак 6.22 «Фотовидеофиксация», который будут устанавливать на трассах вне населенных пунктов на расстоянии 150−300 м до начала зоны контроля, а также на въездах в населенные пункты.

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