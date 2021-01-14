Волгоград, , 09:50 — REGNUM Автобусное сообщение на межмуниципальных и междугородних направлениях восстановлено в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе администрации региона. На расчистке трасс были задействованы более 400 единиц спецтехники.

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За прошедшие сутки на территории северо-западных, северных и центральных районов Волгоградской области прошла метель. Южные районы накрыл ледяной дождь. Специальным решением была приостановлена перевозка пассажиров и багажа на межмуниципальных и междугородних направлениях. Движение восстановлено 14 января с 07:00. Дополнительные оперативные решения будут приниматься исходя их мониторинга обстановки.

На уборку региональных трасс вышли 222 комбинированные дорожные машины, а также 217 автогрейдеров, тракторов, бульдозеров и погрузчиков. Дорожники применили почти девять тысяч тонн песко-соляной смеси.

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