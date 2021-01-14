Кириши, Ленинградская область, , 09:56 — REGNUM В Ленинградской области от COVID-19 скончалась медицинская сестра, которая на протяжении всей пандемии работала в «красной» зоне Киришской клинической межрайонной больницы. Об этом 14 января сообщается на официальной странице медицинского учреждения в одной из социальных сетей.

В Ленобласти от COVID-19 скончалась 27-летняя медсестра из «красной» зоны ГБУЗ «Киришская клиническая межрайонная больница»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Ксении Петровой было 27 лет, она скончалась 10 января, оказавшись самым молодым медицинским работником из всего «Списка памяти» медиков Петербурга и Ленобласти, умерших в пандемию коронавируса.

Девушка пришла работать в Киришскую клиническую межрайонную больницу сразу после окончания Тихвинского медицинского колледжа в 2015 году. Сначала она работала в кабинете медицинской профилактики, а потом перевелась в процедурный кабинет.

«С марта 2020 года Ксения Александровна оказывала медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, брала мазки на COVID-19 у пациентов на дому. Больше двух недель медики боролись за жизнь коллеги… Но COVID оказался сильнее», — говорится в сообщении администрации больницы.

Отметим, в настоящий момент в «Списке памяти», который создается силами родственников и коллег погибших в пандемию медиков, по Ленобласти значится более 20 фамилий медработников.

По официальным данным, в Ленинградской области непосредственно от ковида в связи с исполнением служебных обязанностей скончались девять медработников.

Читайте ранее в этом сюжете: Легендарный детский хирург умер от ковида в Петербурге