Воронеж, , 09:40 — REGNUM Резкое понижение температуры прогнозируется в Воронежской области 15−18 января, данные опубликовал Воронежский гидрометеоцентр.

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Днём 14 января в Воронежской области будет ещё тепло — от нуля до двух градусов мороза. Однако к вечеру температура начнёт падать, и в ночь на 15 января столбик термометра опустится уже до — 12°.

15 января в регионе ожидается 7−9° мороза, в ночь на 16 января похолодает до — 14°. В субботу, 16 января будет морозно — около 11° ниже нуля. В ночь на 17 января, воскресенье, ожидается уже 19° мороза при — 13° в дневные часы. Ночь на 18 января может быть самой морозной за всю зиму — синоптики ожидают до — 25°, днём — 15° мороза. По данным Росгидромета, морозы немного спадут лишь к 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 января, на регион обрушились снегопады. В областном центре снег начался около 11:00 и шёл до 03:00 следующего дня.

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