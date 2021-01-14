Красноярск, , 09:39 — REGNUM В Красноярске уборка улично-дорожной сети в настоящее время ведётся в круглосуточном режиме. Как сообщили ИА REGNUM 14 января в мэрии Красноярска, за прошедшие сутки с городских дорог вывезли 752 КамАЗа снега.

Ежедневно на работу выводится весь парк муниципальной техники. 13 января в дневную смену на дорогах работали 197 единиц техники, в ночь на 14 января — 150. В уборке принимали участие бригады из 388 рабочих.

Городские службы привели в порядок 366 участков улично-дорожной сети и 336 остановок общественного транспорта.

Работа продолжается. 14 января в дневную смену на дороги выведено свыше 150 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, за новогодние выходные с красноярских дорог вывезли 4,5 тыс. КамАЗов снега.

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