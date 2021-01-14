Закрытое административно-территориальное образование Комаровский, Оренбургская область, , 09:38 — REGNUM В Оренбургской области суд удовлетворил требование прокурора о взыскании крупного ущерба с бывшего начальника казенного учреждения, входящего в состав противопожарной службы МЧС России по региону, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, ущерб оценивается в 14 млн рублей. Установлено, что в 2011 году экс-чиновник завизировал документы о приёмке работ по строительству пожарного депо в ЗАТО Комаровский. Реально же работы были выполнены не в полном объеме. Своим действием мужчина пытался создать видимость добросовестности выполнения своих служебных обязанностей и избежать ответственности за неполное и с нарушением сроков освоение бюджетных средств, выделенных на строительство объекта.

В связи с истечением сроков давности бывший чиновник ушел от уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. Однако материальный ущерб придется выплатить. Решение суда вступило в законную силу.