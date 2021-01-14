Москва, , 09:50 — REGNUM Злоумышленники пытаются взломать профили пользователей соцсети «ВКонтакте», сообщая им о якобы запланированной отправке архива всех данных на сторонний почтовый ящик. Об этом говорится в опубликованном 14 января сообщении Роскачества.

Фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей соцсети зафиксировали эксперты организации. Она нацелена на получение пароля от страницы, её дальнейший взлом и использование для мошенничества и рассылки спама.

В соцсети «ВКонтакте» пользователь может собрать все данные, в том числе диалоги с другими людьми, в архив. Для этого он должен войти в аккаунт и заказать выдачу архива. Но злоумышленники имитируют атаку, которая якобы предпринята извне, намереваясь напугать пользователя утечкой информации о нём в чужие руки.

Для этого пользователю отправляют сообщение о создании архива переписок и направлении его в течение суток на некий электронный почтовый ящик. Затем ему предлагают войти в аккаунт, отменить создание и передачу архива, а также изменить пароль по ссылке, которая ведёт на фишинговый ресурс с буквами «vk» в названии.

«Если пользователь введет свой пароль в форме фейкового сайта, он отдаст свой аккаунт прямо в руки хакеру», — подчеркивают эксперты.

Менять пароль нужно только на оригинальном сайте соцсети, предупредили они. В Роскачестве добавили, что переходить по ссылкам из эмоциональных сообщений о «взломе» или «выигрыше» не стоит, также никогда нельзя вводить свои пароли и логины на посторонних сайтах.