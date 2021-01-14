Омск, , 09:29 — REGNUM Ограничения движения по всем направлениям в Казахстан сняты, сообщили ИА REGNUM 14 января в ГУ МЧС России по Омской области.

На протяжении нескольких дней Казахстан периодически ограничивал движение автотранспорта на своей территории в связи с погодными условиями.

В настоящее время движение для дизельного и общественного транспорта по всем направлениям Северо-Казахстанской области возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в начала 2021 года наблюдалось опасное явление — аномально холодная погода.

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