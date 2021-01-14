Москва, , 09:29 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия на случай распространения опасных инфекций, сообщается на сайте правительства РФ.

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Разработать алгоритм борьбы с опасными инфекциями поручено Роспотребнадзору. Проект документа должен быть представлен в правительство РФ до 8 февраля 2021 года.

Мишустин дал поручение по итогам заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом. Решение о разработке механизма принято по указу президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, нужно переходить к массовой вакцинации от коронавируса, заявил 13 января президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

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