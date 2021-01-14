Воронеж, , 09:26 — REGNUM Последствия снегопада, обрушившегося на Воронеж 13 января, ликвидируют коммунальщики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Снегопад начался около 11:00 13 января и продолжался до 03:00 14 января, при этом к ночи пошёл ещё и ледяной дождь. На улицы города вышли 230 единиц муниципальной коммунальной техники, для вывоза привлекались самосвалы дорожных организаций. Всего с улиц города за прошедшую ночь вывезли более 8 тыс. кубометров снега, на дорогах и тротуарах израсходовано 858 тонн песко-соляной смеси.

Как уточнили в администрации Воронежа, на утро 14 января основные магистрали приведены в нормативное состояние, при этом уборка продолжается. Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил промести дороги и держать на особом контроле тротуары.

По информации Воронежского гидрометеоцентра, после резкого потепления до — 1 градуса днём 14 января в Воронежской области ожидается столь же резкое похолодание: уже в ночь на 15 января температура опустится до 12 градусов мороза, днем составит около — 8.

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