Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве затруднено движение автотранспорта, сообщает 14 января онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Автомобильное движение Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным на 9:20 заторы на дорогах столицы достигли восьми баллов. Затруднения имеются почти на всех вылетных магистралях, МКАД, а также в центре города.

По прогнозу сервиса, в ближайшие часы ситуация немного улучшится — до шести, а после и до пяти баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 14 января ожидаются снегопад и метели.

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