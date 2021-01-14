Москва, , 09:23 — REGNUM Вопрос об отмене проведения ОГЭ для девятиклассников в 2021 году не стоит на повестке дня. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя законопроект депутата Госдумы РФ Максима Зайцева об отмене соответствующего экзамена.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, сотрудники ведомства на данный момент не ознакомлены с законопроектом и соответствующая позиция будет подготовлена и направлена в Госдуму. Подчёркивается, что Рособрнадзор не видит необходимости в отмене ОГЭ и полагает, что при отмене экзаменов показатели результатов обучения в школах могут быть снижены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января мэр Москвы Сергей Собянин распорядился вернуть столичных школьников, находящихся на «дистанционке» с октября 2020 года, к очному режиму обучения.