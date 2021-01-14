Иркутск, , 09:15 — REGNUM МЧС Иркутской области выпустило памятку поведения при землетрясении. Она представляет собой шесть наглядных иллюстраций, на которых, в частности, сказано, что Приангарье является сейсмически активными регионом, поэтому при первой же возможности нужно обязательно покинуть здание. Более безопасно находиться в дверных проемах несущих стен, внутренних стен, углах.

МЧС Иркутской области выпустило памятку поведения при землетрясении МЧС по Иркутской области

«Если возможно — спрячьтесь под стол. Он защитит вас от падающих предметов и обломков. Если с вами дети — укройте их собой», — говорится в памятке.

Накануне губернатор области Игорь Кобзев отмечал, что «нужно не просто информировать о факте землетрясения, но и о правилах поведения при стихийном бедствии.

По его словам, в связи с участившимися землетрясениями нам необходимо пересмотреть систему по обследованию сооружений, нужно выработать четкий алгоритм действий. Рекомендации поручено разработать ответственным ведомствам до 1 февраля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, как минимум пять ощутимых сейсмических событий постигли жителей Иркутской области в 2020 году.

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Жители Иркутска, тем временем, стали чаще продавать квартиры на верхних этажах.

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