Кызыл, , 09:08 — REGNUM Памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» признан наиболее оригинальной скульптурой в России. Второе и третье места заняли скульптуры «Свидание» в Курске и «Комар — хранитель Сибири» в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Голосование было организовано в соцсети «ВКонтакте» сервисом путешествий Tutu.ru. Первоначально в число претендентов входили 100 необычных монументов со всех уголков страны, которые были разбиты на 10 групп по 10 участников.

«Необычные памятники и скульптуры, набравшие максимальное количество голосов в своей десятке, попадают в финальный этап: по одному объекту из десятки. Затем в решающем голосовании определится победитель», — говорится в условиях конкурса.

Добавим, что в последний день голосования поддержать тувинский памятник призвал земляков глава республики Шолбан Кара-оол.