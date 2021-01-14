Москва, , 09:07 — REGNUM В России с февраля 2018 года проверено более 11 тыс. объектов по производству и продаже стеклоомывающей жидкости на предмет содержания в ней метанола, сообщается 14 января на сайте Роспотребнадзора.

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За этот период наличие метанола в незамерзайке выявлено на 850 объектах розничной торговли и в 11 производственных объектов. По итогам проверок изъято из реализации ядовитой и опасной для здоровья человека незамерзайки.

Составлено более 1300 протоколов об административных правонарушениях. Наложено 1050 штрафов на сумму свыше 44,7 млн рублей. Более 337 дел направлено в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, при покупке безопасной стеклоомывающей жидкости доя автомобиля прежде всего надо обратить внимание на запах.

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