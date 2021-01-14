Буйнакск, Дагестан, , 09:04 — REGNUM Роспотребнадзор установил причину массового отравления детей в городе Буйнакске. Ею стала загрязненная питьевая вода, сообщили 14 января в администрации города.

Анализ воды показал наличие в ней «ДНК бактерии рода шигеллы (лат. Shigella) и кампилобактерии (лат. Campylobacter)», говорится в сообщении мэрии. В настоящее время для предотвращения дальнейшего заражения горожан руководство Буйнакска призвало не употреблять для питья водопроводную воду, а пользоваться только бутилированной водой или той, подвоз которой организован властями.

Управление Роспотребнадзора по РД организовало профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды.

Напомним, в Дагестане 12 января произошла массовая вспышка кишечной инфекции в городе Буйнакске. В больницы за двое суток были госпитализированы 55 человек, 45 из которых — дети. Общее число заразившихся составляет 71 человек, в том числе 61 ребенок.

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