Кемерово, , 09:02 — REGNUM В Кемеровской области на неделе с 4 по 10 января 2021 года было зарегистрировано 4 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Заболеваемость ОРВИ совокупного населения по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 40,8%, и ниже эпидемического порога на 52,6%», — уточнили в ведомстве.

Также на прошедшей неделе исследован клинический материал от 23 больных ОРВИ. Отмечается, что причинный фактор установлен в 19 случаях. Заболевания обусловлены негриппозными вирусами, преимущественно аденовирусами.